Внешняя АКБ FingerPow состоит из базовой станции и мини-аккумуляторов

На Кикстартере успешно профинансирована кампания по сбору средств на производство нового уникального аккумулятора FingerPow. Это портативный элемент питания, получивший крайне необычную конструкцию, и в продажу он поступит уже весной нового года.



Заказать новый FingerPow можно сейчас за 30 долларов, а после релиза его стоимость вырастет до 70 долларов США . Суть новинки в том, что она состоит из пяти элементов – базовой станции и квартета мини-аккумуляторов по 600 мАч каждый, что в сумме дает 2400 мАч, плюс в самой станции есть еще одна батарейка сразу на 5000 мАч, причем она может использоваться как отдельный аккумулятор.



Маленькие блоки имеют небольшие габариты и могут подключаться напрямую к устройствам с microUSB, USB-C и даже Lightning – достаточно выбрать нужный коннектор. 600 мАч вполне хватит на пару часов разговоров или на несколько часов ожидания, пока нет доступа к полноценной зарядке. Все 600 мАч столь маленькая батарейка отдаст всего за полчаса, хотя это не так уж и быстро, но зато не нужно никакой возни с проводами – подключил блок прямо к смартфону, и все. Старт продаж FingerPow состоится в апреле нового года по цене $70, а заказать АКБ можно всего за $30.