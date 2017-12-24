Частота обновления монитора LG 27GK750F-B достигает 240 Гц

Компания LG не так давно произвела на свет крайне неудачный дисплей для смартфона Google Pixel 2 XL, который подвержен выгоранию, но это всего лишь один неудачный опыт, тогда как экраны и мониторы она производит отличные. К примеру, сегодня был представлен игровой монитор LG 27GK750F-B, частота обновления которого равна 240 Гц.

LG 27GK750F-B

Монитор LG 27GK750F-B поддерживает технологию AMD FreeSynс и располагает диагональю 27 дюймов при разрешении Full HD. Монитор располагает интересным дизайном, временем отклика матрицы на уровне 2 миллисекунд и 72-процентным охватом цветового пространства NTSC. Помимо этого, новый LG 27GK750F-B может похвастаться антибликовым покрытием, повышенной до 400 единиц яркостью и защитой для глаз за счет технологий снижения мерцания и доли синего цвета в подсветке.

При всем этом в комплект входит подставка с возможностью регулировки угла наклона экрана, его поворота по обеим осям и высоты расположения относительно стола. В бонус – два порта USB 3.0, HDMI 2.0 и DP 1.2, а также потребление энергии на уровне 30 ватт, и все это за 550 долларов США. Но все же есть у LG 27GK750F-B один большой недостаток – это устаревшая матрица TN, не способная обеспечить ни хорошую цветопередачу, ни широкие углы обзора.

Максим Мишенев, MobileDevice


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