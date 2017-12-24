Док-станция Targus DV4K расширит ассортимент интерфейсов вашего ПК

Компьютеры Apple, особенно мобильные, в последнее время не очень радуют разнообразием интерфейсов, и все чаще дефицит разъемов проявляется в компьютерах на Windows. Исправить этот недочет призвана новая док-станция Targus DV4K, целевая аудитория которой – это дизайнеры, инженеры, монтажеры и все те, кто много работают за компьютером вне бухгалтерских программ.

Targus DV4K

Док-станция Targus DV4K подключается к ПК на основе Windows и Mac OS, но для ее работы у компьютера должен быть порт USB-C, совместимый с Intel Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гбит в секунду. Корпус новинки выполнен из металла и располагает выходом DisplayPort, сетевой картой, отдельным разъемом Intel Thunderbolt 3, а также двумя портам USB 3.0 и одним обычным USB-C. Помимо этого, имеются входы под наушники и микрофон.

Станция Targus DV4K располагает габаритами 127х81х41 миллиметр и стоит в районе 350 долларов США, что все же дороговато за такого рода решение. Немного сгладить впечатление от завышенной цены поможет осознание того факта, что к Targus DV4K можно подключить сразу два монитора Ultra HD и все необходимые устройства, а от нее к компьютеру будет тянуться всего лишь один относительно тонкий кабель. Старт продаж док-станции состоится через несколько дней.

Максим Мишенев, MobileDevice


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