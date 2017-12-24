Монитор Iiyama ProLite X3272UHS-B1 дополнили оригинальной подставкой

Анонсирован монитор Iiyama ProLite X3272UHS-B1 с хорошей матрицей VA и очень большой диагональю, а также с повышенным разрешением, что пригодится тем, кто работает с графикой. Но привлекает в нем вовсе не лист характеристик, а весьма оригинальная форма подставки.



Собственно, как таковой подставки у Iiyama ProLite X3272UHS-B1 нет – есть две ножки для большей устойчивости, и смотрится вся конструкция очень даже оригинально. Экран монитора поддерживает разрешение Ultra HD или 4К при диагонали 31,5 дюйма, а его матрица имеет время отклика на уровне всего 3 миллисекунд. В наличии способность отображения более 1 миллиарда оттенков и антибликовое покрытие.



Углы обзора дисплея монитора равны 178 градусов по вертикали и горизонтали, а яркость и контрастность повышены до 300 единиц и 3000:1 соответственно. Монитор Iiyama ProLite X3272UHS-B1 потребляет около 52 ватт энергии в рабочем режиме и всего 0,5 ватта в режим ожидания, и у него, помимо подставки, есть еще вешалка для наушников, что по достоинству оценят меломаны и геймеры. Весит модель около 7 кг с подставкой и парой динамиков по 2 ватта. Iiyama ProLite X3272UHS-B1 стоит 495 евро и несет в себе вход под наушники, пару выходов HDMI, а в комплект входят кабели HDMI и DP.