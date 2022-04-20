Украинец создал игру Rebuild Ukraine: она уже доступна для Android

Украинец в бомбоубежище создал игру о восстановлении украинских городов, которая в прямом смысле будет помогать восстановлению Украины после войны - все средства от продажи программы будут направлены на благотворительность, информирует Апостроф.

Об этом сообщает gamedev.dou.

Разработчик из Черкасс Павел Изотов рассказывает, что в первую неделю войны не мог ничего делать. Но после первого шока сразу взялся за то, что хорошо умеет – начал вдохновенно работать над игрой Rebuild Ukraine. По его словам, толчком к ее созданию стали дети, которые находились в бомбоубежище вместе со взрослыми, играли в "войну" на телефоне и обсуждали невзрослые вещи.

Павел говорит, что создавал игру в течение двух недель из бомбоубежища, куда они уходили во время тревоги. Интернета там не было, но можно было писать код. С дизайном игры Павлу помог его товарищ, а тестированием игры занималась жена.

Идея состоит в том, чтобы дети не играли в стрелялки, а имели возможность отвлечься и обратить внимание на восстановление городов. Кроме того, каждый, кто играет в Rebuild Ukraine, в прямом смысле вносит вклад в восстановление страны, ведь средства от продаж будут направлены именно на это.

В Rebuild Ukraine более 100 уровней и 10 городов, среди которых Киев, Харьков, Мариуполь и другие. Игрокам нужно нажимать кирпичики на экране для восстановления украинских домов и достопримечательностей.

Игра уже вышла на Android, версия для iOS сейчас в процессе утверждения. Все доходы от внутренней рекламы будут направлены на гуманитарные благотворительные организации, которые помогают украинцам, в частности в World Kitchen.

В будущем разработчик планирует добавить внутриигровые покупки (например, цифровые эквиваленты кирпичиков, частей памятников и т.п.). Деньги от них тоже направят на благотворительность.


Мария Швец, Апостроф

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