Компания-разработчик S.T.A.L.K.E.R. собрала 800 тысяч долларов для помощи ВСУ

Компания GSC Game World, которая является разработчиком игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки», собрала 800 тысяч долларов для помощи Украине. Об этом сообщается на странице студии на Facebook.

Средства удалось собрать во время благотворительной распродажи игр компании. Представители студии заявили о том, что деньги после уплаты налогов и комиссии магазинам отправят в фонд «Повернись живым», который помогает Вооруженным силам Украины.