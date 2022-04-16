Компания-разработчик S.T.A.L.K.E.R. собрала 800 тысяч долларов для помощи ВСУ

Деньги передадут в фонд «Повернись живим».

Компания-разработчик S.T.A.L.K.E.R. собрала 800 тысяч долларов для помощи ВСУ
Для помощи Украине собрали 800 тысяч долларов
© unsplash/jccards

Компания GSC Game World, которая является разработчиком игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки», собрала 800 тысяч долларов для помощи Украине. Об этом сообщается на странице студии на Facebook.

Средства удалось собрать во время благотворительной распродажи игр компании. Представители студии заявили о том, что деньги после уплаты налогов и комиссии магазинам отправят в фонд «Повернись живым», который помогает Вооруженным силам Украины.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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Компания-разработчик S.T.A.L.K.E.R. собрала 800 тысяч долларов для помощи ВСУКомпания-разработчик S.T.A.L.K.E.R. собрала 800 тысяч долларов для помощи ВСУ
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