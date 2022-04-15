Крупные разработчики игр пожертвовали $195 млн на гуманитарную помощь Украине

С начала войны в Украине мировые игровые компании собрали более $195 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом говорится в отчете Levvvel от 11 апреля 2022 года, пишет Ain.

Крупные разработчики игр пожертвовали $195 млн на гуманитарную помощь Украине
фото: itc.ua

Какие компании поддержали Украину

На момент публикации больше всего средств пожертвовали лидеры индустрии Epic Games и Microsoft — $144 млн. При этом значительную часть суммы собрала именно Epic, поскольку направила на благотворительность всю прибыль Fortnite за четырехдневный период.

Humble Bundle перечислила $20 млн, которые собрала во время акции Stand for Ukraine. Компания предлагала игры Back 4 Blood, Fable Anniversary, Sunset Overdrive, Max Payne 3 и Spyro Reignited Trilogy всего за $40. Набор стал хитом среди игрового сообщества, что позволило собрать деньги на благотворительность.

Тройку лидеров замыкает Necrosoft, которая внесла $6,3 млн. На четвертом и пятом месте — Riot Games и Embracer Group, которые собрали $5,4 млн и $5 млн соответственно.

Список пожертвований, направленных на благотворительные цели в Украину, обновляется. Следить можно по ссылке.

Напомним, что украинское правительство призвало игровые компании выйти и прекратить любой бизнес в РоSSии. В ответ в РФ пригрозили легализовать пиратство ПО и другие экономические меры против компаний.

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