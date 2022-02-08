VR-гарнитура PlayStation VR 2 может получить технологию отслеживания взгляда Tobii

VR-гарнитура PlayStation VR 2 может получить технологию отслеживания взгляда Tobii

Стало известно, что Sony ведёт переговоры с Tobii по поводу использования технологии отслеживания взгляда шведской компании в гарнитуре виртуальной реальности PlayStation VR 2. Об этом говорится в заявлении Tobii, которая называет себя «мировым лидером в области технологий отслеживания взгляда и пионером в сфере вычислений внимания». Финансовая сторона сделки не раскрывается, поскольку переговоры между компаниями ещё продолжаются.

Источник изображения: Videogames Chronicle

Одно из основных направлений деятельности Tobii связано с разработкой систем отслеживания взгляда с использованием невидимого для человека инфракрасного излучения. Поддержка технологии Tobii реализована в десятках игр, в том числе Far Cry 6 и Flight Simulator. Благодаря этому пользователи могут выполнять некоторые действия в игре, например, прицеливание и выбор предметов, с помощью взгляда и движения головой. При этом визуальные эффекты могут автоматически приближаться или удаляться, в зависимости от того, куда смотрит пользователь. Tobii также выпустила приложение для отслеживания движений головы пользователя, которое позволяет управлять игровыми камерами и совместимо с некоторыми ноутбуками.

Sony официально не анонсировала дату выхода PlayStation VR 2. Если же японская компания действительно всё ещё не определилась с некоторыми компонентами, которые будут использоваться в VR-гарнитуре нового поколения, то до начала производства устройства может пройти немало времени. Sony раскрыла технические характеристики PlayStation VR 2 в рамках ежегодной выставки CES 2022. Однако дата запуска новинки объявлена не была, а представители компании не подтвердили и не опровергли вероятность того, что гарнитура поступит в продажу в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К демейку Bloodborne приобщилось уже более 200 тыс. человекК демейку Bloodborne приобщилось уже более 200 тыс. человек
Выручка Activision Blizzard в четвёртом квартале 2021 года оказалась ниже ожиданий аналитиковВыручка Activision Blizzard в четвёртом квартале 2021 года оказалась ниже ожиданий аналитиков
Акции Take-Two подорожали на 7% после сообщения о разработке новой GTAАкции Take-Two подорожали на 7% после сообщения о разработке новой GTA
Valve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играхValve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играх
На днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказыНа днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказы
Блок рекламы


Похожие новости
Новый арт Cyberpunk 2077 обнаружили в базе данных PlayStation 5Новый арт Cyberpunk 2077 обнаружили в базе данных PlayStation 5
Слухи: Activision договорилась выпустить на PlayStation как минимум три следующие Call of Duty, включая новую WarzoneСлухи: Activision договорилась выпустить на PlayStation как минимум три следующие Call of Duty, включая новую Warzone
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс.Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс.
NVIDIA представила DLDSR — ещё одну технологию для повышения качества картинки в играхNVIDIA представила DLDSR — ещё одну технологию для повышения качества картинки в играх
Sony планировала выпустить мобильную версию облачной игровой платформы PlayStation NowSony планировала выпустить мобильную версию облачной игровой платформы PlayStation Now
Житель Житомира получил штраф за установку пиратских игр на PlayStationЖитель Житомира получил штраф за установку пиратских игр на PlayStation
Слухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStationСлухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStation
На Xbox может появиться аналог платинового трофея с PlayStation за получение всех достижений в игреНа Xbox может появиться аналог платинового трофея с PlayStation за получение всех достижений в игре
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam DeckПредставлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
PlayStation Now в ноябре пополнят платформер Celeste и ремейк первой MafiaPlayStation Now в ноябре пополнят платформер Celeste и ремейк первой Mafia
Последние новости
Подгружаем последние новости