VR-гарнитура PlayStation VR 2 может получить технологию отслеживания взгляда Tobii

Стало известно, что Sony ведёт переговоры с Tobii по поводу использования технологии отслеживания взгляда шведской компании в гарнитуре виртуальной реальности PlayStation VR 2. Об этом говорится в заявлении Tobii, которая называет себя «мировым лидером в области технологий отслеживания взгляда и пионером в сфере вычислений внимания». Финансовая сторона сделки не раскрывается, поскольку переговоры между компаниями ещё продолжаются.

Источник изображения: Videogames Chronicle

Одно из основных направлений деятельности Tobii связано с разработкой систем отслеживания взгляда с использованием невидимого для человека инфракрасного излучения. Поддержка технологии Tobii реализована в десятках игр, в том числе Far Cry 6 и Flight Simulator. Благодаря этому пользователи могут выполнять некоторые действия в игре, например, прицеливание и выбор предметов, с помощью взгляда и движения головой. При этом визуальные эффекты могут автоматически приближаться или удаляться, в зависимости от того, куда смотрит пользователь. Tobii также выпустила приложение для отслеживания движений головы пользователя, которое позволяет управлять игровыми камерами и совместимо с некоторыми ноутбуками.

Sony официально не анонсировала дату выхода PlayStation VR 2. Если же японская компания действительно всё ещё не определилась с некоторыми компонентами, которые будут использоваться в VR-гарнитуре нового поколения, то до начала производства устройства может пройти немало времени. Sony раскрыла технические характеристики PlayStation VR 2 в рамках ежегодной выставки CES 2022. Однако дата запуска новинки объявлена не была, а представители компании не подтвердили и не опровергли вероятность того, что гарнитура поступит в продажу в этом году.



