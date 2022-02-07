Серверы условно-бесплатного шутера Survarium от создателей оригинальной S.T.A.L.K.E.R. будут отключены в конце мая

Студия Vostok Games (основана выходцами из GSC Game World) собирается отключить серверы условно-бесплатного сетевого шутера Survarium в конце мая текущего года. Соответствующая информация появилась на официальном сайте проекта.

Источник изображения: Vostok Games

Создатели Survarium поблагодарили «всех без исключения» игроков за поддержку, конструктивную критику и за время, уделённое игре.

«Спустя почти десять лет с момента старта пришло время перевернуть страницу проекта Survarium. Это решение мы вынашивали давно, но откладывали максимально, так как понимали, насколько важным и родным проект стал для многих из вас. И это решение, принятое с болью в сердце» — написали представители Vostok Games у себя на сайте.

До конца марта проект будет функционировать в обычном режиме: авторы продолжат выпускать обновления, техподдержка и веб-магазин продолжат работу. В начале апреля Vostok Games прекратит оказывать техподдержку и отключит монетизацию, после чего начислит всем игрокам по 50 тыс. золота и 500 тыс. серебра, чтобы каждый мог приобрести и опробовать любую экипировку и оружие на своё усмотрение.

А уже в середине мая в Survarium начнётся событие, посвящённое закрытию игры. После завершения мероприятия серверы будут отключены, из магазина Steam проект также уберут.

После отключения серверов команда Vostok Games полностью сосредоточится на работе над новым проектом.



