Рукопашный боевик Sifu оказался чересчур суровым для некоторых критиков

Рукопашный боевик Sifu оказался чересчур суровым для некоторых критиков

Сегодня, 6 февраля, рукопашный боевик Sifu от независимой французской студии Sloclap (Absolver) стал доступен покупателям расширенного издания. К этому моменту приурочили снятие эмбарго на публикацию первых обзоров игры.

Источник изображений: Sloclap

На сайте агрегатора Metacritic у Sifu накопилось 54 оценки: на версию для PS5 пришлось 40 рецензий, на PC — 12, а на PS4 — пока всего две. Средний рейтинг игры варьируется от 76 (PC) до 81 % (PS5).

Напомним, по сюжету юный студент кунг-фу желает отомстить убийцам своей семьи. С задачей герою поможет волшебный амулет, который возрождает персонажа после смерти, отнимая при этом несколько лет жизни.

Рукопашный боевик Sifu оказался чересчур суровым для некоторых критиков

Рецензентам пришлись по душе бескомпромиссная боевая система, зрелищность постановки, проработанный дизайн уровней и разнообразие локаций, динамический саундтрек и выразительный визуальный стиль.

Среди недостатков Sifu западные журналисты выделяют отпугивающую сложность (настроить её нельзя) и чересчур суровую структуру, вынуждающую перепроходить одни и те же уровни, а также своенравную камеру.

Рецензент 3DNews Михаил Пономарёв в целом остался Sifu доволен, назвав игру зрелищным, брутальным и напряжённым экшеном, который, к сожалению, лишён сильной кульминации.

Официальный релиз Sifu в цифровом формате ожидается 8 февраля на PC (Epic Games Store), PS4 и PS5. Розничное Sifu: Vengeance Edition поступит в продажу 3 мая исключительно для консолей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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