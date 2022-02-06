Рукопашный боевик Sifu оказался чересчур суровым для некоторых критиков

Сегодня, 6 февраля, рукопашный боевик Sifu от независимой французской студии Sloclap (Absolver) стал доступен покупателям расширенного издания. К этому моменту приурочили снятие эмбарго на публикацию первых обзоров игры.

Источник изображений: Sloclap

На сайте агрегатора Metacritic у Sifu накопилось 54 оценки: на версию для PS5 пришлось 40 рецензий, на PC — 12, а на PS4 — пока всего две. Средний рейтинг игры варьируется от 76 (PC) до 81 % (PS5).

Напомним, по сюжету юный студент кунг-фу желает отомстить убийцам своей семьи. С задачей герою поможет волшебный амулет, который возрождает персонажа после смерти, отнимая при этом несколько лет жизни.

Рецензентам пришлись по душе бескомпромиссная боевая система, зрелищность постановки, проработанный дизайн уровней и разнообразие локаций, динамический саундтрек и выразительный визуальный стиль.

Среди недостатков Sifu западные журналисты выделяют отпугивающую сложность (настроить её нельзя) и чересчур суровую структуру, вынуждающую перепроходить одни и те же уровни, а также своенравную камеру.

Рецензент 3DNews Михаил Пономарёв в целом остался Sifu доволен, назвав игру зрелищным, брутальным и напряжённым экшеном, который, к сожалению, лишён сильной кульминации.

Официальный релиз Sifu в цифровом формате ожидается 8 февраля на PC (Epic Games Store), PS4 и PS5. Розничное Sifu: Vengeance Edition поступит в продажу 3 мая исключительно для консолей.



