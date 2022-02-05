Акции Take-Two подорожали на 7?% после сообщения о разработке новой GTA

Накануне компания Rockstar Games подтвердила, что стартовала разработка новой игры серии Grand Theft Auto, в результате чего акции владеющей студией корпорации Take-Two Interactive подорожали на 7?% до $174,50. Отчёт корпорации по квартальным финансовым результатам запланирован на предстоящий понедельник.

Источник изображения: rockstargames.com

После беспрецедентного успеха GTA V, которая разошлась тиражом более 155 млн копий, геймеры с нетерпением ожидали GTA VI. «С радостью подтверждаем, что разработка следующей части серии Grand Theft Auto идёт полным ходом», — гласит пост в официальном блоге компании. Студия также заявила, что 15 марта состоится релиз GTA V и GTA Online для PS5, Xbox Series X и S.

На консолях нового поколения будет реализована поддержка разрешения 4K с частотой до 60 кадров в секунду, HDR, а также трассировки лучей. Сюжетная и онлайн-версия будут выпущены как отдельные игры, причём владельцы приставок от Sony смогут три месяца бесплатно играть в GTA Online.



