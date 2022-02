Выручка Activision Blizzard в четвёртом квартале 2021 года оказалась ниже ожиданий аналитиков

Activision Blizzard опубликовала финансовый отчёт по итогам четвёртого квартала 2021 года, показавший, что компания не оправдала ожиданий аналитиков по объёму полученной за три месяца выручки, которая составила $2,49 млрд. Аналитики ожидали, что этот показатель достигнет $2,82 млрд.

Несмотря на снижение полученной за квартал выручки, чистая прибыль за отчётный период выросла до $564 млн ($0,72 на акцию) по сравнению с $508 млн ($0,65 на акцию), которые были получены за четвёртый квартал годом ранее. Похоже, что не слишком удачные финансовые результаты стали одной из причин, подтолкнувших руководство Activision Blizzard к сделке с Microsoft .

Финансовые результаты говорят о признаках замедления роста продаж. Ранее продажи игр компании стимулировала пандемия, из-за которой многим людям пришлось проводить дома большую часть времени. С начала пандемии объём продаваемых по всему миру видеоигр значительно вырос. По данным компании NPD, только в США потребительские расходы на видеоигры достигли рекордных $60,4 млрд в 2021 году, что на 8 % больше результата за предыдущий год.

Несмотря на это, образ жизни людей постепенно становится мене замкнутым, из-за чего рост продаж видеоигр замедляется. Activision Blizzard объявила о снижении объёмов продаж Call of Duty: Vanguard, которая оказалась менее успешной по сравнению с предшественницей. Также отмечается снижение вовлечённости пользователей Call of Duty: Warzone. При этом пользователи Call of Duty Mobile суммарно потратили более $1 млрд.