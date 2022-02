К демейку Bloodborne приобщилось уже более 200 тыс. человек

Ведущий программист Heartstrings Studios Лилит Вальтер (Lilith Walther) у себя в микроблоге поделилась информацией о первых успехах Bloodborne PSX — демейка готического экшена Bloodborne от студии FromSoftware.

Источник изображения: Bloodborne PSX

Напомним, разработка Bloodborne PSX стартовала ещё в 2017 году, однако большую часть времени до января 2021-го стояла на паузе. Релизная версия проекта была закончена за 13 месяцев.

Как стало известно, усилия Вальтер и её коллег не прошли напрасно: Bloodborne PSX пользуется определённым успехом. За первые сутки количество скачиваний демейка превысило 100 тыс., а спустя ещё три дня — 200 тыс.

it hasn't even been 4 days yet and we hit 200k! thank you so much everyone!!! pic.twitter.com/7mbeaFfSf3

— ?? Lilith Walther????? (0% HUMAN BEING)BLM ACAB (@b0tster) February 4, 2022