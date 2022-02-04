К демейку Bloodborne приобщилось уже более 200 тыс. человек

К демейку Bloodborne приобщилось уже более 200 тыс. человек

Ведущий программист Heartstrings Studios Лилит Вальтер (Lilith Walther) у себя в микроблоге поделилась информацией о первых успехах Bloodborne PSX — демейка готического экшена Bloodborne от студии FromSoftware.

Источник изображения: Bloodborne PSX

Напомним, разработка Bloodborne PSX стартовала ещё в 2017 году, однако большую часть времени до января 2021-го стояла на паузе. Релизная версия проекта была закончена за 13 месяцев.

Как стало известно, усилия Вальтер и её коллег не прошли напрасно: Bloodborne PSX пользуется определённым успехом. За первые сутки количество скачиваний демейка превысило 100 тыс., а спустя ещё три дня — 200 тыс.

it hasn't even been 4 days yet and we hit 200k! thank you so much everyone!!! pic.twitter.com/7mbeaFfSf3

— ?? Lilith Walther????? (0% HUMAN BEING)BLM ACAB (@b0tster) February 4, 2022

Вальтер активно дорабатывает Bloodborne PSX — разработчик уже выпустила четыре патча с различными исправлениями. Версия 1.04, например, дебютировала сегодня, 4 февраля, ранним утром.

Bloodborne PSX включает адаптацию не всей игры, а лишь «первых нескольких боссов», зато содержит оригинальный контент и «настоящую концовку». Полноценная Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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