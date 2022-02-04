В файтинг Nickelodeon All-Star Brawl добавили Шреддера из «Черепашек-ниндзя» и новую арену

Издательство GameMill Entertainment с разработчиками из Ludosity и Fair Play Labs посредством портала IGN представило свежее контентное обновление для своего платформенного файтинга Nickelodeon All-Star Brawl.

Источник изображения: GameMill Entertainment

Как стало известно, новым пополнением в списке бойцов Nickelodeon All-Star Brawl оказался суперзлодей Шреддер — заклятый враг Черепашек-ниндзя из одноимённой франшизы.

Вместе со Шреддером патч принёс в Nickelodeon All-Star Brawl ещё одну арену — локация создавалась по мотивам классического игрового шоу Double Dare от Nickelodeon. Посмотреть на оба нововведения можно в роликах ниже.

Помимо нового контента, выпущенная заплатка включает ряд исправлений и корректировок баланса. Полный список изменений доступен в публикации официального микроблога Nickelodeon All-Star Brawl.

Nickelodeon All-Star Brawl вышла на PC (Steam), PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра примечательна тем, что позволяет взять под управление героев из различных мультфильмов Nickelodeon и столкнуть их друг с другом.



