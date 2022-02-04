В файтинг Nickelodeon All-Star Brawl добавили Шреддера из «Черепашек-ниндзя» и новую арену

В файтинг Nickelodeon All-Star Brawl добавили Шреддера из «Черепашек-ниндзя» и новую арену

Издательство GameMill Entertainment с разработчиками из Ludosity и Fair Play Labs посредством портала IGN представило свежее контентное обновление для своего платформенного файтинга Nickelodeon All-Star Brawl.

Источник изображения: GameMill Entertainment

Как стало известно, новым пополнением в списке бойцов Nickelodeon All-Star Brawl оказался суперзлодей Шреддер — заклятый враг Черепашек-ниндзя из одноимённой франшизы.

Вместе со Шреддером патч принёс в Nickelodeon All-Star Brawl ещё одну арену — локация создавалась по мотивам классического игрового шоу Double Dare от Nickelodeon. Посмотреть на оба нововведения можно в роликах ниже.

Помимо нового контента, выпущенная заплатка включает ряд исправлений и корректировок баланса. Полный список изменений доступен в публикации официального микроблога Nickelodeon All-Star Brawl.

Nickelodeon All-Star Brawl вышла на PC (Steam), PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра примечательна тем, что позволяет взять под управление героев из различных мультфильмов Nickelodeon и столкнуть их друг с другом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Более 200 тысяч человек сыграло в шутер The Anacrusis за первую неделюБолее 200 тысяч человек сыграло в шутер The Anacrusis за первую неделю
SONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларовSONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларов
Valve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играхValve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играх
На днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказыНа днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказы
Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»
Блок рекламы


Похожие новости
До конца года в файтинг The King of Fighters XV добавят 12 дополнительных бойцовДо конца года в файтинг The King of Fighters XV добавят 12 дополнительных бойцов
Слухи: Activision договорилась выпустить на PlayStation как минимум три следующие Call of Duty, включая новую WarzoneСлухи: Activision договорилась выпустить на PlayStation как минимум три следующие Call of Duty, включая новую Warzone
Видео: Страйкер и Рейнджер в новых трейлерах файтинга DNF DuelВидео: Страйкер и Рейнджер в новых трейлерах файтинга DNF Duel
Файтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 годаФайтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 года
Создатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от TencentСоздатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от Tencent
Создатель Stardew Valley наконец анонсировал новую игру — ей оказался симулятор шоколатье в замке с привидениямиСоздатель Stardew Valley наконец анонсировал новую игру — ей оказался симулятор шоколатье в замке с привидениями
«Игра нравится мне всё меньше»: в Back 4 Blood добавили Denuvo«Игра нравится мне всё меньше»: в Back 4 Blood добавили Denuvo
В комедийный симулятор больницы Two Point Hospital добавили Соника и его друзейВ комедийный симулятор больницы Two Point Hospital добавили Соника и его друзей
Моддеры добавили в Red Dead Redemption 2 возможность покупать недвижимость
Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копийИнтерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий
Последние новости
Подгружаем последние новости