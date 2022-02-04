Видео: свежий трейлер Apex Legends посвятили умениям Безумной Мэгги

Издательство Electronic Arts и студия-разработчик Respawn Entertainment представили трейлер своего условно-бесплатного многопользовательского шутера Apex Legends, посвящённый Безумной Мэгги — новой легенде 12-го сезона.

Источник изображения: Electronic Arts

Напомним, некогда простую уроженку Сальво, а ныне преступницу и беспощадную военачальницу приговорили к сражению в Играх за жестокие нападения во Внешних землях.

Трейлер знакомит с умениями Мэгги: «Гнев свободы» (пассивное) показывает раненых врагов и ускоряет передвижение с дробовиком, «Бур восстания» (тактическое) обжигает врагов сквозь препятствия, а «Шар-баба» (спецумение) выпускает батуты с ускорением и взрывается рядом с противником.

Помимо Безумной Мэгги, «Неповиновение» (так называется 12-й сезон) принесёт с собой карту «Повреждённый Олимп», временный режим «Контроль», новый боевой пропуск и рейтинговый сезон.

Запуск «Неповиновения» ожидается 8 февраля текущего года на PC (Steam, Origin), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Первые три недели после старта сезона за вход в игру будут давать награды (персонажей, тематические и легендарные наборы).



