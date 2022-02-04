Видео: свежий трейлер Apex Legends посвятили умениям Безумной Мэгги

Видео: свежий трейлер Apex Legends посвятили умениям Безумной Мэгги

Издательство Electronic Arts и студия-разработчик Respawn Entertainment представили трейлер своего условно-бесплатного многопользовательского шутера Apex Legends, посвящённый Безумной Мэгги — новой легенде 12-го сезона.

Источник изображения: Electronic Arts

Напомним, некогда простую уроженку Сальво, а ныне преступницу и беспощадную военачальницу приговорили к сражению в Играх за жестокие нападения во Внешних землях.

Трейлер знакомит с умениями Мэгги: «Гнев свободы» (пассивное) показывает раненых врагов и ускоряет передвижение с дробовиком, «Бур восстания» (тактическое) обжигает врагов сквозь препятствия, а «Шар-баба» (спецумение) выпускает батуты с ускорением и взрывается рядом с противником.

Помимо Безумной Мэгги, «Неповиновение» (так называется 12-й сезон) принесёт с собой карту «Повреждённый Олимп», временный режим «Контроль», новый боевой пропуск и рейтинговый сезон.

Запуск «Неповиновения» ожидается 8 февраля текущего года на PC (Steam, Origin), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Первые три недели после старта сезона за вход в игру будут давать награды (персонажей, тематические и легендарные наборы).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Более 200 тысяч человек сыграло в шутер The Anacrusis за первую неделюБолее 200 тысяч человек сыграло в шутер The Anacrusis за первую неделю
SONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларовSONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларов
Valve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играхValve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играх
На днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказыНа днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказы
Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»
Блок рекламы


Похожие новости
SONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларовSONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларов
Создатели Apex Legends работают над тремя играми по мотивам «Звездных войн». Вот все, что мы о них знаемСоздатели Apex Legends работают над тремя играми по мотивам «Звездных войн». Вот все, что мы о них знаем
Видео: 40 минут сюжетного режима GRID Legends с гоночными заездами и роликами с живыми актёрамиВидео: 40 минут сюжетного режима GRID Legends с гоночными заездами и роликами с живыми актёрами
В Fortnite появится Вай из League of Legends и сериала «Аркейн»В Fortnite появится Вай из League of Legends и сериала «Аркейн»
Видео: геймплейный трейлер стратегии Crossfire: LegionВидео: геймплейный трейлер стратегии Crossfire: Legion
PS5-версия Apex Legends засветилась в базе данных PS StorePS5-версия Apex Legends засветилась в базе данных PS Store
Видео: красоты ультраширокого формата в новом трейлере ПК-версии God of WarВидео: красоты ультраширокого формата в новом трейлере ПК-версии God of War
Видео: композитор ролевой стратегии Expeditions: Rome рассказал о тонкостях создания динамического саундтрекаВидео: композитор ролевой стратегии Expeditions: Rome рассказал о тонкостях создания динамического саундтрека
Видео: в файлах Halo Infinite откопали вырезанный из финальных титров заставочный роликВидео: в файлах Halo Infinite откопали вырезанный из финальных титров заставочный ролик
Видео: геймплейный трейлер экшена Star Wars: Hunters для Switch, Android и iOSВидео: геймплейный трейлер экшена Star Wars: Hunters для Switch, Android и iOS
Последние новости
Подгружаем последние новости