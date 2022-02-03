Oddworld: Stranger’s Wrath HD доберётся до PS4 и Xbox One на следующей неделе

Разработчики из американской студии Oddworld Inhabitants анонсировали скорое расширение списка целевых платформ переиздания своего приключенческого шутера Oddworld: Stranger’s Wrath.

Источник изображений: Oddworld Inhabitants

Напомним, Oddworld: Stranger’s Wrath HD (именно так называется ремастер) к настоящему моменту успела посетить PC (Steam), PlayStation 3, PlayStation Vita и Nintendo Switch.

Как стало известно, уже 11 февраля текущего года Oddworld: Stranger’s Wrath HD поступит в продажу для PlayStation 4 и Xbox One. Стоимость релиза составит $20.

Согласно пресс-релизу, Oddworld: Stranger’s Wrath HD на новых для неё платформах предложит «значительно улучшенный» звук, усовершенствованные теневые карты, поддержку полноценного разрешения 4K и 60 кадров/с.

Oddworld: Stranger’s Wrath дебютировала в январе 2005 года (американский релиз) на Xbox. Игра рассказывает историю Странника — охотника за головами, который должен переловить всех негодяев, чтобы заработать денег на дорогостоящую операцию.



