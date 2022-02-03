Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»

Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»

Независимая польская студия Techland поделилась с авторами обзоров зомби-экшена с открытым миром Dying Light 2 Stay Human информацией о наполнении патча первого дня для игры.

Источник изображения: Techland

По словам разработчиков, за последние две недели они внесли в Dying Light 2 Stay Human на всех целевых платформах «более тысячи исправлений», и ещё столько же ждёт игроков в обещанном обновлении.

ПК-версия (её команда старается обновлять в реальном времени) большинство перечисленных ниже правок уже получила, а до консолей заплатка доберётся в преддверии официального релиза.

Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»

Благодаря патчу предметы и персонажи также не будут проваливаться сквозь землю

Итак, патч первого дня устраняет препятствовавшие продвижению по сюжету баги (с диалогами, возрождением), исправляет проблему с отсутствующими звуками и голосами, а также защищает от вылетов.

Помимо прочего, заплатка чинит кооператив (отсоединение от сессии, переподключение), искусственный интеллект, режим для стримеров, определение геймпада и обновляет вступление на испанском, чешском и немецком языках.

Патч первого дня внесёт в Dying Light 2 «более тысячи исправлений»

Кроме того, обновление исправляет периодическую неотзывчивость игры путём восстановления нескольких недостающих действий

Ранее разработчики попросили обладателей ранних копий Dying Light 2 Stay Human дождаться патча первого дня. Теперь стало понятно, почему — в случае консольных версий обновление и правда выглядит обязательным для установки.

Dying Light 2 Stay Human выйдет уже завтра, 4 февраля, на PC (Steam, Epic Game Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Средний рейтинг проекта на Metacritic колеблется от 77 до 79 из 100 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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