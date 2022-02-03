На днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказы

На официальном YouTube-канале PlayStation появился плеер предстоящей презентации потустороннего приключенческого боевика Ghostwire: Tokyo от Bethesda Softworks и студии Tango Gameworks.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Как стало известно, демонстрация Ghostwire: Tokyo под названием February 2022 Official Showcase начнётся 4 февраля текущего года. Сколько продлится шоу, неизвестно.

Примечательно, что в описании трансляции содержится официально не раскрытая информация. В частности, ролик подтверждает засветившуюся на днях в PS Store дату выхода Ghostwire: Tokyo — игра поступит в продажу 25 марта.

Также под трансляцией рассказывается о расширенном издании Ghostwire: Tokyo. Оно включает трёхдневный ранний доступ к игре и бонусный контент. Вероятно, предзаказы откроются вскоре после презентации.

Ghostwire: Tokyo создаётся для PC и PS5. По сюжету Токио становится практически полностью безлюдным. Одним из немногих уцелевших оказывается главный герой Акито, который объединяется с могучим потусторонним существом.



