На днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказы

На днях пройдёт новая презентация Ghostwire: Tokyo — после неё, похоже, откроют предзаказы

На официальном YouTube-канале PlayStation появился плеер предстоящей презентации потустороннего приключенческого боевика Ghostwire: Tokyo от Bethesda Softworks и студии Tango Gameworks.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Как стало известно, демонстрация Ghostwire: Tokyo под названием February 2022 Official Showcase начнётся 4 февраля текущего года. Сколько продлится шоу, неизвестно.

Примечательно, что в описании трансляции содержится официально не раскрытая информация. В частности, ролик подтверждает засветившуюся на днях в PS Store дату выхода Ghostwire: Tokyo — игра поступит в продажу 25 марта.

Также под трансляцией рассказывается о расширенном издании Ghostwire: Tokyo. Оно включает трёхдневный ранний доступ к игре и бонусный контент. Вероятно, предзаказы откроются вскоре после презентации.

Ghostwire: Tokyo создаётся для PC и PS5. По сюжету Токио становится практически полностью безлюдным. Одним из немногих уцелевших оказывается главный герой Акито, который объединяется с могучим потусторонним существом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок в EVE Online попал в «Книгу рекордов Гиннесса» за путешествие по всей вселеннойИгрок в EVE Online попал в «Книгу рекордов Гиннесса» за путешествие по всей вселенной
Более 200 тысяч человек сыграло в шутер The Anacrusis за первую неделюБолее 200 тысяч человек сыграло в шутер The Anacrusis за первую неделю
SONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларовSONY покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларов
Valve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играхValve наделит консоль Steam Deck поддержкой масштабирования AMD FSR абсолютно во всех играх
В Elden Ring появятся узнаваемые «пасхалки» из прошлых игр FromSoftwareВ Elden Ring появятся узнаваемые «пасхалки» из прошлых игр FromSoftware
Блок рекламы


Похожие новости
Да пребудет с тобой Сила после двух переносов: экшен LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреляДа пребудет с тобой Сила после двух переносов: экшен LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля
Этой весной в мобильной королевской битве Free Fire пройдёт кроссовер с Assassin’s CreedЭтой весной в мобильной королевской битве Free Fire пройдёт кроссовер с Assassin’s Creed
DICE пообещала исправить ошибку, которая последние месяцы делает игроков Star Wars Battlefront II бессмертнымиDICE пообещала исправить ошибку, которая последние месяцы делает игроков Star Wars Battlefront II бессмертными
Игровая выставка E3 2022 снова пройдёт в онлайн-формате из-за коронавирусаИгровая выставка E3 2022 снова пройдёт в онлайн-формате из-за коронавируса
Следующий показ Suicide Squad: Kill the Justice League пройдёт в ближайшую пятницуСледующий показ Suicide Squad: Kill the Justice League пройдёт в ближайшую пятницу
Спустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секундыСпустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секунды
Глава Nintendo раскритиковал Activision после «огорчающих и тревожных» сообщений о токсичной культуре в компанииГлава Nintendo раскритиковал Activision после «огорчающих и тревожных» сообщений о токсичной культуре в компании
Разработчики Star Citizen откроют новый офис в Манчестере на 1000 человек уже в будущем годуРазработчики Star Citizen откроют новый офис в Манчестере на 1000 человек уже в будущем году
После ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в индиПосле ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в инди
Bethesda объяснила происходящее в Ghostwire: Tokyo новым трейлеромBethesda объяснила происходящее в Ghostwire: Tokyo новым трейлером
Последние новости
Подгружаем последние новости