До конца года в файтинг The King of Fighters XV добавят 12 дополнительных бойцов

До конца года в файтинг The King of Fighters XV добавят 12 дополнительных бойцов

Издатель и разработчик SNK Corporation анонсировал свои планы по расширению списка доступных бойцов в предстоящем файтинге The King of Fighters XV после официального релиза.

Источник изображений: SNK Corporation

Как стало известно, для The King of Fighters XV готовят четыре набора дополнительных персонажей. Первый (Team Garou) выйдет в марте, второй (Team South Town) — в мае, третий — летом, а четвёртый — осенью.

На данный момент раскрыт состав первых двух команд: Team Garou (именно ей посвящён трейлер ниже) состоит из Рока Ховарда, Гато и Б. Дженет, а в Team South Town значатся Гис Ховард, Билли Кейн и Рюдзи Ямазаки.

Доступ ко всем шести персонажам входит в состав расширенного издания The King of Fighters XV. Team Garou и Team South Town также можно будет купить в рамках первого командного абонемента.

Релиз The King of Fighters XV ожидается уже 17 февраля текущего года на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S. На запуске в игре будет 39 героев.

До конца года в файтинг The King of Fighters XV добавят 12 дополнительных бойцов


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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