До конца года в файтинг The King of Fighters XV добавят 12 дополнительных бойцов

Релиз The King of Fighters XV ожидается уже 17 февраля текущего года на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S. На запуске в игре будет 39 героев.

Доступ ко всем шести персонажам входит в состав расширенного издания The King of Fighters XV. Team Garou и Team South Town также можно будет купить в рамках первого командного абонемента.

Как стало известно, для The King of Fighters XV готовят четыре набора дополнительных персонажей. Первый (Team Garou) выйдет в марте, второй (Team South Town) — в мае, третий — летом, а четвёртый — осенью.

Издатель и разработчик SNK Corporation анонсировал свои планы по расширению списка доступных бойцов в предстоящем файтинге The King of Fighters XV после официального релиза.