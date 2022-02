Chernobylite обновят для консолей нынешнего поколения 21 апреля — в этот же день на ПК выйдет Enhanced Edition

Издательство All in! Games и студия-разработчик The Farm 51 объявили точную дату выхода своего ролевого хоррора с элементами выживания Chernobylite на консолях нынешнего поколения.

Источник изображений: All in! Games

Как стало известно, Chernobylite поступит в продажу для PlayStation 5, Xbox Series X и S уже 21 апреля текущего года. Изначально релиз ожидался до конца 2021-го, однако команда не успела подготовить проект.

На консолях нынешнего поколения Chernobylite предложит два режима работы (динамическое 4K при 30 кадрах/с и 1080p при 60 кадрах/с), а конкретно на PS5 — поддержку особенностей DualSense и функции «Справка по игре».

Одновременно с выходом Chernobylite на PS5, Xbox Series X и S состоится релиз дополнения Blue Flames (событие Memory of You, арбалет Silent Assassin и платный комплект) и Enhanced Edition для ПК (добавят трассировку лучей).

Chernobylite доступна на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Обновление до Enhanced Edition (для владельцев игры на ПК) и версий для PS5, Xbox Series X и S (для обладателей проекта на PS4 и Xbox One) будет бесплатным.