Ночь в Dying Light 2 останется напряжённой, но пропускать её уже не захочется

Ведущий гейм-дизайнер Dying Light 2 Stay Human Тимон Смектала (Tymon Smektala) в очередном выпуске Dying 2 Know More рассказал о смене дня и ночи в предстоящем зомби-экшене с открытым миром.

Источник изображений: Techland

Напомним, в мире Dying Light с наступлением ночи появляются новые, гораздо более опасные виды заражённых. При этом в тёмное время суток игрок может заработать ценные награды и много очков опыта.

По словам Смекталы, многие пользователи оригинальной Dying Light ночные периоды пропускали, потому как считали их чересчур сложными и/или недостаточно прибыльными, чтобы выбираться из своего убежища.

В Dying Light 2 самая ценная добыча находится в логовах зомби, которые ночью остаются (почти) без присмотра. Как именно обчищать укрытия монстров (громко, по-тихому), каждый для себя решит сам.

В случае обнаружения героя заражёнными начнётся погоня. В зависимости от её этапа (аналог уровня розыска из GTA) за протагонистом будут устремляться всё более и более опасные зомби.

Продвинутые игроки смогут использовать погони, чтобы приманить особых монстров и убить их ради добычи

«Думаю, мы сохранили напряжение и атмосферу первой [Dying Light], но немного переиначили их: дали геймерам чуть больше свободы поиграть с механикой ночной игры», — заявил Смектала.

Релиз Dying Light 2 Stay Human ожидается 4 февраля на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее разработчики раскрыли точное время разблокировки игры в разных регионах.



