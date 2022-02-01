Sony покупает разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларов

В настоящее время Bungie работает над поддержкой видеоигр Destiny 2, расширением франшизы Destiny и над новым IP.

Sony Interactive Entertainment объявила о сделке по приобретению американской компании-разработчика видеоигр Bungie за 3,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Gamesindustry.

После закрытия соглашения Bungie станет "независимым дочерним предприятием" SIE, которым будет руководить совет директоров, в состав которого входят нынешний генеральный директор и глава Пит Парсонс и остальная команда руководства студии.

В настоящее время Bungie работает над поддержкой видеоигр Destiny 2, расширением франшизы Destiny и над новым IP.

"У нас крепкое партнерство с Bungie с момента основания франшизы Destiny, и я очень рад приветствовать студию в семье PlayStation", – сказал президент и генеральный директор SIE Джим Райан.

Напомним, ранее японская корпорация Sony решила создать новое подразделение, которое будет заниматься разработкой и производством электромобилей. Новая компания начнет работу весной 2022 года.