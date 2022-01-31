В Elden Ring появятся узнаваемые «пасхалки» из прошлых игр FromSoftware

В Elden Ring появятся узнаваемые «пасхалки» из прошлых игр FromSoftware

Президент FromSoftware Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) в интервью журналу Game Informer подтвердил, что в ролевом экшене с открытым миром Elden Ring появятся узнаваемые «пасхалки» из прошлых игр студии.

Источник изображений: FromSoftware

Так, например, в ходе путешествия по Междуземью геймеры смогут встретить Лоскутика — мародёра и авантюриста из Dark Souls 3 (в первой части он тоже был), Demon’s Souls и Bloodborne, вечно норовящего столкнуть героя с обрыва.

Кроме того, среди доступного в Elden Ring арсенала будут два узнаваемых меча — лунного света (см. изображение выше) и «Повелитель бури». Последний особенно эффективен против гигантов и летающих скатов.

В Elden Ring появятся узнаваемые «пасхалки» из прошлых игр FromSoftware

Лоскутик в Dark Souls 3

«Elden Ring — такая игра, которая дарит ощущение огромного объёма. И поэтому мне казалось, что я обязан включить эти вещи на сей раз. Так что, да, вы найдёте их, если хорошенько поищете», — заявил Миядзаки.

Релиз Elden Ring ожидается 25 февраля текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее Game Informer показал восемь минут геймплея и пять новых скриншотов игры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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