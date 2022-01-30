Новый арт Cyberpunk 2077 обнаружили в базе данных PlayStation 5

Новый арт Cyberpunk 2077 обнаружили в базе данных PlayStation 5

Новое изображение Cyberpunk 2077 было обнаружено автором аккаунта PlayStation Game Size, пристально следящим за изменениями в базах данных консолей Sony. Новый арт может быть приурочен к скорому выходу обновлённой версии игры для консолей нового поколения.

Источник: Twitter

На изображении представлен главный герой Cyberpunk 2077 в женской версии. PlayStation Game Size отметил, что этот арт связан с версией игры для PS5. По предположению автора аккаунта, некст-ген патч будет выпущен в конце феврале или начале марта.

Новый арт Cyberpunk 2077 обнаружили в базе данных PlayStation 5

По слухам, крупное обновление 1.5 для всех платформ добавит в Cyberpunk 2077 новые локации, новые квесты, мини-игры в открытом мире и дополнительные апартаменты. Также будет внедрена система метро, которую вырезали из финального релиза.

Если верить информации аккаунта Gaming Updates and Countdowns, то на PS5 игра получит три режима графики: динамическое 4K без трассировки лучей и поддержкой 30 кадров/c, режим производительности с 60 кадров/с и динамическим разрешением, а также режим с трассировкой лучей в разрешении 1080p.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS4, Xbox One и в Google Stadia.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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