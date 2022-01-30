Более 200 тысяч человек сыграло в шутер The Anacrusis за первую неделю

Разработчики кооперативного шутера The Anacrusis похвастались первыми достижениями игры. За первую неделю с момента релиза в их проект, вышедший на ПК и Xbox в раннем доступе, сыграло более 200 тысяч игроков.

Источник: Steam

В The Anacrusis четверо игроков выступают в роли космонавтов, столкнувшихся с невиданной инопланетной угрозой — орды опасных существ наполняют каждую игровую сессию. Разработчики рады были поделиться более подробной статистикой: за неделю игроки уничтожили более 1 миллиарда инопланетян, включая 3 264 650 уникальных особей.

The Anacrusis уже получила несколько небольших патчей с исправлениями и улучшениями производительности. Студия работает над крупным обновлением, которое также улучшит работу шутера на консолях Xbox. Авторы планируют вывести игру из раннего доступа во второй половине 2022 года, а следующие несколько месяцев посвятить доработке игры и добавлению нового контента.

Шутер доступен на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в библиотеке Game Pass (ПК и Xbox). Игра поддерживает кроссплей на всех платформах. В Steam у The Anacrusis более 71% положительных отзывов. Проект хвалят за схожесть с Left 4 Dead, но ругают за баги и плохую оптимизацию.



