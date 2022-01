Games wih Gold в феврале: Broken Sword 5: The Serpent\'s Curse, Hydrophobia и другие игры

Корпорация Microsoft представила список игр, которые войдут в подборку Games with Gold в феврале в рамках подписок Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate для Xbox One, Xbox Series X и Series S. Среди них — Broken Sword 5: The Serpent’s Curse и Aerial_Knight’s Never Yield.

Источник изображения: Xbox Wire

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse станет доступна подписчикам Xbox Live Gold с 1 по 28 февраля. Это приключение (квест) об американском адвокате Джордже Стоббарте и французской журналистке Нико Коллард, которым предстоит раскрыть зловещий заговор, истоки которого старше письменности.

Aerial_Knight’s Never Yield станет доступна подписчикам Xbox Live Gold с 16 февраля по 15 марта. Это трёхмерный экшен с видом сбоку, где вам предстоит бегать, прыгать и скользить с целью сбежать от врагов и выяснить правду о том, кто и зачем украл вещь загадочного главного героя по имени Уолли.

Также в февральскую подборку Games with Gold вошли игры для Xbox 360, доступные на актуальных консолях по обратной совместимости:

Hydrophobia — станет доступна с 1 по 15 февраля;

Band of Bugs — станет доступна с 16 по 28 февраля.

Чтобы игры остались в библиотеке пользователя, их необходимо забрать в указанные даты.