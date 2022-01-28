Игрок в EVE Online попал в «Книгу рекордов Гиннесса» за путешествие по всей вселенной

Игрок в EVE Online попал в «Книгу рекордов Гиннесса» за путешествие по всей вселенной

В мире научно-фантастической глобальной MMO-игры EVE Online от исландской студии CCP Games установлен новый мировой рекорд. Игрок с ником Henrique Arnolles занесён в «Книгу рекордов Гиннесса» за самое быстрое время, затраченное на достижение каждой из 7805 доступных звёздных систем в EVE. На выполнение этой цели у него ушло 224 дня.

Источник изображения: CCP Games

1 февраля 2021 года Henrique Arnolles принялся исследовать все доступные в EVE Online системы и завершил своё путешествие, посетив последнюю систему 13 сентября 2021 года, не потеряв ни одного корабля.

Напомним также, что 9 марта 2019 года игрок, известный в проекте как Katia Sae, стал первым, кто исследовал каждую доступную систему в EVE Online. Это путешествие по более чем 7800 системам заняло у него чуть менее 10 лет и не привело к потере ни одного корабля.

Более подробную информацию о достижении Henrique Arnolles можно найти на официальном сайте EVE Online, а интервью с Henrique Arnolles и Katia Sae в подкасте Talking In Stations, организованном сообществом, можно изучить по этой ссылке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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