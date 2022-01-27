Создатели Apex Legends работают над тремя играми по мотивам «Звездных войн». Вот все, что мы о них знаем

Respawn, студия, создавшая в 2019 году «Джедаи: Павший орден», объявила, что в настоящее время работает над тремя играми по вселенной «Звездных войн». О дате их выхода ничего неизвестно.

Создатели Apex Legends работают над тремя играми по мотивам «Звездных войн». Вот все, что мы о них знаем

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Одна из студий EA Games объявила о том, что начала работать сразу над тремя играми по «Звездным войнам». Какими они будут?

Студия Respawn стала влиятельной в холдинге EA Games с момента разработки Apex Legends. Теперь представители компании заявили, что она работает над созданием продолжения игры «Звездные войны Джедаи: Павший орден», и сообщение в блоге подтвердило эту догадку. Две другие игры по вселенной «Звездных войн», разрабатываемые в Respawn, — это шутер от первого лица и стратегия. Последняя создается совместно с Bit Reactor - недавно появившейся студией, состоящей из опытных разработчиков.

Безымянный проект Respawn по шутеру от первого лица по мотивам «Звездных войн» разрабатывается внутри компании, а разработкой руководит Питер Хиршманн, игровой директор студии. Проработав вице-президентом по разработке продуктов в LucasArts почти шесть с половиной лет, Хиршманн хорошо знает историю франшизы «Звездные войны». В своей должности Хиршман помогал в производстве нескольких игр по «Звездным войнам», включая культовую классическую Star Wars: The Force Unleashed.

Между тем, стратегическая игра «Звездные войны», разрабатываемая в Respawn, является совместной работой с Bit Reactor. Основанная менее недели назад, Bit Reactor не является новичком в стратегических играх. Его команда состоит из разработчиков из Firaxis Games, студии, стоящей за франшизой XCOM. Bit Reactor будет руководить разработкой игры, в то время как Respawn выступает в качестве продюсера.

Что ж, с нетерпением ждем новых игр по всеми любимой фантастической вселенной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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