Слухи: Activision договорилась выпустить на PlayStation как минимум три следующие Call of Duty, включая новую Warzone

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на четырёх информаторов поделился подробностями действующего соглашения по Call of Duty между Activision Blizzard и Sony Interactive Entertainment.

Источник изображения: Activision Blizzard

Ранее Microsoft , собирающаяся приобрести Activision Blizzard за $68,7 млрд, пообещала соблюсти условия уже заключённых издательством сделок с Sony и выразила желание «сохранить Call of Duty на PlayStation».

По данным Шрайера, действующее соглашение включает релиз на консолях PlayStation трёх будущих игр Call of Duty:

NEW: Activision is committed to releasing at least the next three Call of Duty games on PlayStation even after the Xbox acquisition, according to people familiar with the deal. That's COD2022, COD2023, and Warzone 2 (in 2023). After that, it's hazier https://t.co/OpWE7Tk9KV

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022