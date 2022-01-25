Новый владелец объединит киберспортивные компании ESL Gaming и FACEIT в одну

Новый владелец объединит киберспортивные компании ESL Gaming и FACEIT в одну

Холдинговая компания Savvy Gaming Group, принадлежащая суверенному фонду Саудовской Аравии, объявила о приобретении киберспортивных организаций ESL Gaming и FACEIT для объединения их в одну — ESL FACEIT Group.

Источник изображения: Steam

Напомним, ESL Gaming — организатор киберспортивных мероприятий (в частности, по Counter-Strike: Global Offensive), тогда как платформа FACEIT администрирует киберспортивные лиги.

Основная цель учреждения ESL FACEIT Group — создать ведущую платформу для соревновательного гейминга с «непревзойдённым предложением для игроков, фанатов, команд, издателей, разработчиков и партнёров».

В рамках новой организации ESL и FACEIT сохранят текущее руководство, а ESL FACEIT Group возглавят гендиректор ESL Крейг Левин (Craig Levine) и гендиректор FACEIT Никколо Маисто (Niccolo Maisto).

Новый владелец объединит киберспортивные компании ESL Gaming и FACEIT в одну

Источник изображения: ESL FACEIT Group

Savvy Gaming Group была учреждена в 2021 году для помощи в «долгосрочном развитии и разработки игровой индустрии на глобальном уровне». Компанией руководит Брайан Уорд (Brian Ward), в 2008 году возглавлявший объединение Activision с Blizzard.

Сделка ожидает одобрения регуляторов и планируется к закрытию во втором квартале текущего года. По данным Sports Business Journal, ESL Gaming и FACEIT обошлись Savvy Gaming Group в $1,5 млрд.

Следующий крупный турнир под эгидой ESL Gaming — Intel Extreme Masters Katowice 2022 по Counter-Strike: Global Offensive (с призовым фондом в $1 млн) — пройдёт с 15 по 27 февраля в Польше.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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