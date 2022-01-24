Слухи: один из режимов Battlefield 2042 станет бесплатным из-за провального дебюта игры

Компания Electronic Arts раздумывает о том, чтобы сделать некоторые компоненты шутера Battlefield 2042 условно-бесплатными. Издатель оказался крайне разочарован запуском и показателями игры. Об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) на YouTube.

Источник изображения: Electronic Arts

Battlefield 2042 не стала таким хитом, как ожидала Electronic Arts. Хотя студия DICE продолжает улучшать техническое состояние игры с помощью исправлений, поклонники серии всё ещё ощущают нехватку контента по сравнению с прошлыми частями. Проект разочаровал столько фанатов, что это привело к массовому оттоку игроков из шутера — количество пользователей в Steam регулярно ниже, чем в Battlefield V (вышла в 2018 году) или даже Battlefield 1 (2016).

При этом DICE никак не комментирует будущее проекта и до сих пор не представила план развития игры. Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, это связано с тем, что у самой команды нет ясности относительно того, куда движется проект.

В новом ролике инсайдер утверждает, что Electronic Arts изучает возможность сделать один компонент игры условно-бесплатным. На данном этапе неизвестно, что выберет издатель, но Хендерсон склоняется к режиму «Портал» или «Опасная зона». При этом он считает первый вариант более вероятным, поскольку второй не очень-то популярен среди игроков.

Возможно, Electronic Arts определится к финансовому отчёту перед инвесторами, который намечен на 1 февраля.

Battlefield 2042 вышла на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S, PlayStation 4 и PlayStation 5.



