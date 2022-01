Xenoblade Chronicles 3 могут представить в следующем месяце

Композитор игр серии Xenoblade Chronicles Ясунори Мицуда (Yasunori Mitsuda) рассказал о том, что в скором времени проект, над которым он работает, будет представлен. В то же время стало известно, что в февральском номере японского журнала Nintendo Dream состоится анонс новой игры.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Источник изображения: nintendo.com

Компания Nintendo и студия Monolith Soft ранее не раз заявляли о том, что продолжат развитие серии Xenoblade Chronicles. Тем не менее официального анонса ни третьей части, ни продолжения Xenoblade Chronicles X не было. Возможно, поклонникам осталось ждать не так уж долго.

В марте прошлого года Ясунори Мицуда подтвердил работу над саундтреком крупномасштабного проекта. Теперь он рассказал в Twitter , что эту игру анонсируют в следующем месяце.

Прямо композитор не сказал, что это Xenoblade Chronicles, но несколько месяцев назад в Сеть утекла информация о том, что третья номерная часть франшизы находится в разработке и уже даже близка к завершению. Кроме того, актриса озвучения Мелии из Xenoblade Chronicles Дженна Коулман (Jenna Coleman) в августе 2021 года рассказала в интервью ютуберу Din’s Meteorite о том, что Monolith Soft разрабатывает следующую часть.

«Они собираются выпустить ещё одну [часть]. Общеизвестно ли это? Я не знаю… Да, я думаю, они делают ещё одну. Не уверена, что мне можно об этом говорить», — сказала она, обсуждая свою роль в Xenoblade Chronicles.

Наконец, пользователь Twitter @Dededaio рассказал о том, что в новом выпуске японского журнала Nintendo Dream, который выйдет 21 февраля, будут раскрыты подробности пока не анонсированной игры. Кроме того, там будет информация о предстоящей Kirby and the Forgotten Land.

"New issue will release it on Monday, February 21.

In addition to detailed news about Kirby and The Forgotten Land, we've also included a new game that we didn't expect! I have a feeling that a new I have a feeling that a new title will be announced"

