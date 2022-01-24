Слухи: The Elder Scrolls VI до сих пор не вышла из предпроизводства

Пользователь Twitter под псевдонимом Timur222 обратил внимание на информацию о стадии разработки горячо ожидаемой ролевой игры The Elder Scrolls VI в LinkedIn одного из сотрудников Bethesda Game Studios.

Источник изображения: Steam (Dovahkiin)

Речь идёт о специалисте отдела кадров общего профиля в монреальском офисе Bethesda Game Studios Фанни Мансет (Fanny Manset), которая указала на своей странице, что The Elder Scrolls VI находится в предпроизводстве.

«Bethesda Game Studios задаёт стандарты игр в открытом мире и в настоящее время занимается активной разработкой Starfield, своей первой новой вселенной за 25 лет, и препродакшеном горячо ожидаемой The Elder Scrolls VI», — говорится в резюме Мансет.

Источник изображения: LinkedIn

Напомним, The Elder Scrolls VI была представлена на E3 2018 и ещё тогда пребывала в предпроизводстве. В июне 2021 года Тодд Говард (Todd Howard) обмолвился, что игра находится на стадии «проектирования».

Основные силы Bethesda Game Studios сейчас брошены на Starfield. Релиз космической RPG ожидается уже 11 ноября текущего года на PC, Xbox Series X и S. В планах компании также есть следующая часть Fallout.



