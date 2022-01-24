Видео: 40 минут сюжетного режима GRID Legends с гоночными заездами и роликами с живыми актёрами

Видео: 40 минут сюжетного режима GRID Legends с гоночными заездами и роликами с живыми актёрами

Разработчики из Codemasters совместно с Electronic Arts выпустили 40-минутный геймплейный ролик гоночной игры GRID Legends, посвящённый сюжетному режиму Driven to Glory («Путь к славе»). В представленном видеоматериале кадры с заездами на дорогих болидах перемежаются кинематографическими вставками с живыми актёрами.

Источник изображения: Steam

GRID Legends расскажет историю подающего надежды гонщика, попавшего в команду Seneca Racing в качестве второго пилота. Герою предстоит постоянно доказывать руководству Seneca свою состоятельность, вступая в противостояние с гонщиками других команд. Заезды в представленном видеоматериале происходят на нескольких гоночных трассах с разными погодными условиями и временем суток.

На днях разработчики из Codemasters выпустили трейлер с участием Шути Гатвы (Ncuti Gatwa). Ролик, получивший название «Человек. Машина», демонстрировал актёра в образе ведущего гонщика команды Voltz Racing Валентина Манци.

GRID Legends поступит в продажу 25 февраля 2022 года для ПК (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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