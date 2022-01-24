Все серверы серии Dark Souls на ПК отключили из-за опасной уязвимости, позволяющей удалённо выполнять код на компьютере жертвы

Bandai Namco отключила серверы Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 и Dark Souls 3 на ПК. Издатель получил сообщения об опасной уязвимости, с помощью которой злоумышленники могут удалённо выполнять код на компьютере игроков в Dark Souls 3.

Источник: Steam

Если верить сообщению на Reddit, хакеры могут получить доступ к компьютеру во время вторжения в мир игрока в виде красного духа. Один из таких злоумышленников присоединился (момент на 01:20:10) к стримеру во время прямой трансляции и запустил голосовое сообщение в оболочке Windows PowerShell. Сообщается, что эта уязвимость может предоставить хакеру полный контроль над ПК жертвы.

Источник: DownDetector

Портал Eurogamer добавил, что злоумышленник пытался связаться с разработчиками и говорил об этой проблеме неоднократно, но не получал ответа. Поэтому он решил обратить внимание на уязвимость с помощью нападения на стримеров. Подобный эксплойт может быть также использован и в грядущей Elden Ring, которая использует тот же движок.

Пока что Bandai Namco не сообщила, когда серверы серии Dark Souls вернутся в рабочий режим. Издатель отметил, что отключение не затронуло версии для Xbox и PlayStation.



