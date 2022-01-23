В Fortnite появится Вай из League of Legends и сериала «Аркейн»

Чемпион из League of Legends Вай станет новым персонажем Fortnite. 23 января героиня популярной MOBA и анимационного сериала «Аркейн» появится во внутриигровом магазине. К ней также присоединится Джинкс, которая была в Fortnite в ноябре прошлого года.

Источник: Epic Games

Дополнить образ Вай можно будет с помощью ряда косметических предметов, включая экипировку из сериала, украшение на спину «Сувенир из Зауна», кирку «Молот миротворца» и эмоцию «Разминка перед боем». Также в продаже появится загрузочный экран «Лучшие люди Пилтовера». Вместе с Джинкс вернутся и её тематические предметы с музыкальной темой из оригинального саундтрека к сериалу «Аркейн».

Epic Games и Riot Games сотрудничают с ноября прошлого года в рамках продвижения «Аркейна». Премьера сериала состоялась 7 ноября на Netflix. Первый сезон посвящён ранним дням двух будущих чемпионов League of Legends.



