Microsoft даст студиям Activision Blizzard возможность возродить старые франшизы

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) крайне воодушевлён предстоящим доступом к огромному числу франшиз Activision Blizzard. Общаясь с The Washington Post, руководитель упомянул о желании возродить King’s Quest, HeXen и Guitar Hero.

Microsoft даст студиям Activision Blizzard возможность возродить старые франшизы

Источник изображения: Microsoft

«[Я смотрел на список интеллектуальной собственности Activision Blizzard], и в нём King’s Quest, Guitar Hero… Я должен был знать это, но, похоже, там есть HeXen», — сказал Спенсер.

В связи с предстоящим приобретением Microsoft в конечном итоге будет владеть правами на многие известные и некоторые малоизвестные франшизы Activision Blizzard. И Спенсер, похоже, стремится работать со студиями издательства над тем, что они сами хотят создать.

«Мы надеемся, что сможем работать с ними, когда сделка закроется, и у нас будут ресурсы для работы над франшизами, которые я люблю с детства и которыми команды действительно хотят заняться, — сказал Спенсер. — Я с нетерпением жду обсуждений».

Microsoft даст студиям Activision Blizzard возможность возродить старые франшизы

Spyro the Dragon. Источник изображения: Activision Blizzard

Activision Blizzard владеет Call of Duty, Diablo, StarCraft, Warcraft и World of Warcraft, но у компании имеются и такие франшизы, как Pitfall, Prototype, Singularity, Soldier of Fortune, Spyro the Dragon, True Crime, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Geometry Wars, Overwatch, Tony Hawk, Skylanders и другие.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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