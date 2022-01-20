Этой весной в мобильной королевской битве Free Fire пройдёт кроссовер с Assassin’s Creed

Издатель и разработчик Garena анонсировал первый в 2022 году кроссовер, который пройдёт в условно-бесплатной мобильной королевской битве Free Fire, а также поделился первыми подробностями следующего крупного обновления.

Источник изображений: Garena

Как стало известно, коллаборация пройдёт в начале марта текущего года и принесёт во Free Fire контент из Assassin’s Creed — серии псевдоисторических боевиков с открытым миром от компании Ubisoft.

В частности, пользователей Free Fire ждут «легендарные персонажи» из Assassin’s Creed. Какие именно, не уточняется, но на иллюстрации к кроссоверу (см. выше) красуется Эцио Аудиторе да Фиренце, дебютировавший в Assassin's Creed II.

Что касается грядущего обновления, то оно называется «Зажигаем». Патч принесёт с собой множество изменений, включая правки баланса персонажей, новую карту («Альпы») для режима «Битва отрядов», ещё один вид оружия и не только.

Полный список изменений доступен в новом дневнике обновления на официальном сайте Free Fire. Выход «Зажигаем» ожидается в самое ближайшее время — технические работы по введению нового контента уже ведутся.

Дополнительными подробностями кроссовера Assassin’s Creed создатели Free Fire обещают поделиться с поклонниками в ближайшие недели на страницах игры в социальных сетях.

Free Fire вышла 23 августа 2017 года и доступна на устройствах под управлением Android и iOS . В конце сентября 2021-го дебютировала Free Fire MAX — улучшенная версия мобильной королевской битвы.



