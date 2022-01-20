Бывший продюсер Dragon Age назвал «магию BioWare» глупостью

Бывший продюсер серии ролевых игр Dragon Age Марк Дарра (Mark Darrah) высказался о «магии BioWare» на своём YouTube-канале. Этим термином в студии называли подход к разработке игр, где проект быстро приобретает лицо и все системы начинают слаженно функционировать только перед релизом. Дарра отметил, что на самом деле «магия BioWare» вредит конечному результату.

Бывший продюсер Dragon Age назвал «магию BioWare» глупостью

Источник: Steam

Продюсер сообщил, что медленная разработка в самом начале может затянуться на очень долгое время, и лишь только перед выходом игры у авторов будет короткий промежуток, чтобы всё наладить. Дарра уверен, что студия должна стараться ускорять разработку на всех этапах, а саму «магию BioWare» он назвал «дерьмовым процессом».

О «магии BioWare» в 2019 году рассказал журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в материале о разработке Anthem. Термин использовали для того, что успокоить разработчиков, которые боялись, что игра ещё далека от своего финального облика, несмотря на приближающуюся дату релиза. Дарра также выступал продюсером Anthem и в своём ролике отметил, что даже не знал, что термин использовался во время разработки. Но продюсер уверен, что кто-то из команды руководителей вполне мог так думать.

Бывший продюсер Dragon Age назвал «магию BioWare» глупостью

Источник: EA

Дарра добавил, что подобный подход вредит не только BioWare, но и CD Projekt RED, и другим студиям. Это провоцирует переработки, так как руководители не могут вызвать у подчинённых ощущение срочности. Таким образом отделы работают не в полную силу, и задачи «не завершаются, а только накапливаются».

Сейчас BioWare занята разработкой Dragon Age 4, у которой пока нет даты выхода. Также студия занимается новой частью Mass Effect.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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