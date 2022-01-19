Слухи: по мотивам серии детективных экшенов Judgment снимут сериал

Слухи: по мотивам серии детективных экшенов Judgment снимут сериал

Портал Kotaku со ссылкой на японское издание Nikkan Gendai сообщил, что серию детективных экшенов Judgment от Sega и Ryu Ga Gotoku Studio планируют адаптировать в виде сериала для телеканала TV Asahi.

Источник изображений: Sega

Рабочее название официально не анонсированного шоу — Sabakarezaru (The Unjudged в переводе на английской). Для сравнения: подзаголовок Lost Judgment в Японии — Sabakarezaru Kioku — значит Unjudged Memory.

Главную роль в предстоящей экранизации, по неподтверждённой информации, должна исполнить звезда Judgment — японский актёр и певец Такуя Кимура (Takuya Kimura), подаривший голос и внешность протагонисту игр серии.

Слухи: по мотивам серии детективных экшенов Judgment снимут сериал

Такуя Кимура в преддверии релиза Lost Judgment

Согласно информации другого источника Nikkan Gendai, в дополнение к сериалу по мотивам Judgment также планируется снять и полнометражный фильм. Тоже, по-видимому, с участием Кимуры.

Ранее сообщалось, что Sega готовится прекратить сотрудничество с агентством по поиску талантов Johnny & Associates, представляющим интересы Кимуры. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу всю серию Judgment.

Слухи: по мотивам серии детективных экшенов Judgment снимут сериал

Напомним, игры серии Judgment представляют собой ответвления от криминальной франшизы Yakuza и повествуют о приключениях частного детектива Такаюки Ягами, который в прошлом был перспективным адвокатом.

Judgment дебютировала на PS4 в декабре 2018-го (японский релиз), а впоследствии добралась до PS5, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. Lost Judgment вышла в сентябре 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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