Интернет взорвался мемами и шутками по поводу поглошения Microsoft компании Activision Blizzard

Сегодня стало известно о покупке компанией Microsoft за $68,7 млрд игровой корпорации Activision Blizzard, разработчика и издателя таких популярных игр, как Warcraft, Diablo и Call of Duty.

Источник изображения: Artstation/Luis Mar?a D?az

Несмотря на астрономическую сумму многие игроки считают сделку крупной победой главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера (Phil Spencer), которому после завершения сделки будет напрямую подчиняться Activision Blizzard.

Microsoft покупает Activision Blizzard за 70 лярдов. Отлично сыграли на понижении стоимости компании. Фил гений. pic.twitter.com/jAq7zC48mq — Viktor Zu (@tvoy_dead) January 18, 2022

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard

может филя просто купит всю планету? — Димонстер (@dmuntzz) January 18, 2022

Некоторые пользователи высказали мнение, что нынешний гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) вряд ли останется на своём посту после перехода под контроль Microsoft , учитывая отсутствие его реакции на случаи сексуальных домогательств внутри компании.

Бобби Котик наблюдает, как покупают Activision Blizzard

Бобби Котик осознает, что все активы перейдут Филу Спенсеру pic.twitter.com/xr29Yvk3am — WePlay Esports RU (@weplay_ru) January 18, 2022

Обычно когда покупают дом, туда запускают котика, но у Microsoft получится наоборот. — Боль Джордж (@culture_crab) January 18, 2022

Некоторые игроки полагают, что теперь Microsoft может перестать выпускать многие популярные игры Activision Blizzard для консолей конкурентов, в частности для PlayStation 4 и PlayStation 5 компании Sony. То ли в шутку, то ли всерьёз некоторые пользователи пишут, что в играх от Activision Blizzard ситуация с русскоязычной локализацией станет хуже.

>Также Microsoft заверила, что будет продолжать ПОДДЕРЖКУ игр Activision на других платформах.

Не будет больше новых Call of Duty на вашей PlayStation pic.twitter.com/gQLwpNPwXI — я пока не придумал ник (@_pashman) January 18, 2022

На наших глазах майки фигачат сони, это ж если все игры Activision/Blizzard станут экзами хбокс и ПК, то они буквально каждый год будут бомбить разножанровыми играми - шутеры, рпг, стратегии, экшены, гонки и т.д.

Я ж говорю через год-два пойдёт мясо — Артикуляция и куннилингус (@ilya__kotik) January 18, 2022

Вместе с тем игроки сходятся во мнении, что эта сделка лишь усилит конкуренцию между двумя лидерами игрового рынка — Microsoft и Sony. Отмечается и то, что Microsoft «собрала» у себя уже ни одного гиганта игровой индустрии, вспоминая поглощения Bethesda и Obsidian.

Также геймеры попытались в своих мемах отразить реакцию Sony на данную сделку, которая многих застала врасплох.

Can't wait for my Master Chief skin in Warzone. #Microsoft #ActivisionBlizzard #Activision #Halo pic.twitter.com/cdbrKLk3tV — Huskeroni (@StealthyCrawdad) January 18, 2022



