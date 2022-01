Интернет взорвался мемами и шутками по поводу поглошения Microsoft компании Activision Blizzard

Сегодня стало известно о покупке компанией Microsoft за $68,7 млрд игровой корпорации Activision Blizzard, разработчика и издателя таких популярных игр, как Warcraft, Diablo и Call of Duty.

Источник изображения: Artstation/Luis Mar?a D?az

Несмотря на астрономическую сумму многие игроки считают сделку крупной победой главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера (Phil Spencer), которому после завершения сделки будет напрямую подчиняться Activision Blizzard.

Некоторые пользователи высказали мнение, что нынешний гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) вряд ли останется на своём посту после перехода под контроль Microsoft , учитывая отсутствие его реакции на случаи сексуальных домогательств внутри компании.

Некоторые игроки полагают, что теперь Microsoft может перестать выпускать многие популярные игры Activision Blizzard для консолей конкурентов, в частности для PlayStation 4 и PlayStation 5 компании Sony. То ли в шутку, то ли всерьёз некоторые пользователи пишут, что в играх от Activision Blizzard ситуация с русскоязычной локализацией станет хуже.

Вместе с тем игроки сходятся во мнении, что эта сделка лишь усилит конкуренцию между двумя лидерами игрового рынка — Microsoft и Sony. Отмечается и то, что Microsoft «собрала» у себя уже ни одного гиганта игровой индустрии, вспоминая поглощения Bethesda и Obsidian.

Также геймеры попытались в своих мемах отразить реакцию Sony на данную сделку, которая многих застала врасплох.

Can't wait for my Master Chief skin in Warzone. #Microsoft #ActivisionBlizzard #Activision #Halo pic.twitter.com/cdbrKLk3tV

— Huskeroni (@StealthyCrawdad) January 18, 2022