Музыкальное приключение The Artful Escape посетит новые платформы до конца января

Издательство Annapurna Interactive и студия-разработчик Beethoven & Dinosaur анонсировали скорое расширение платформенной географии своего музыкального приключения The Artful Escape.

Источник изображения: Annapurna Interactive

Напомним, на днях The Artful Escape засветилась в австралийском сегменте PlayStation Store, однако консоли PlayStation — не все системы, на которые взяло курс творение Beethoven & Dinosaur.

Как стало известно, уже 25 января текущего года The Artful Escape поступит в продажу для PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Предварительные заказы пока не стартовали.

Обнародованный по случаю анонса новый трейлер The Artful Escape длится чуть больше минуты и демонстрирует не только кадры из игры, но и хвалебные отзывы о ней избранных профильных порталов.

The Artful Escape дебютировала в сентябре 2021 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Игрокам в роли одарённого подростка-гитариста предстоит отправиться в «психоделическое путешествие» по разным измерениям.



