Видео: геймплейный трейлер стратегии Crossfire: Legion

Видео: геймплейный трейлер стратегии Crossfire: Legion

Разработчики из Blackbird Interactive совместно с издательством Prime Matter представили трейлер Crossfire: Legion — стратегии в реальном времени, действие которой происходит во вселенной онлайн-шутера Crossfire. В представленном ролике реальные геймплейные кадры разбавляются кинематографическими вставками.

Источник изображения: Steam

Геймплей Crossfire: Legion состоит из классических элементов RTS: строительство базы, управление ресурсами, создание армии. В игре особое внимание уделяется командиру, ведь у него будут различные способности, использование которых крайне важно для получения преимущества над врагом.

В игре будет всего три фракции со своими главными героями (командирами), богатая система персонализации армии и полноценный редактор уровней. Проводить время за Crossfire: Legion можно будет как в сюжетной кампании, так и в рамках кооперативных операций. Соревновательный мультиплеер с таблицей лидеров и ранговой системой тоже запланирован.

Crossfire: Legion выйдет в раннем доступе Steam этой весной, а релиз полной версии должен состояться до конца текущего года. Регистрация на техническое тестирование проекта уже открыта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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