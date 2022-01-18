Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд

Warcraft, Call of Duty и Overwatch попадут в библиотеку Game Pass.

Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд
Фото: #microsoft#.com

Корпорация Microsoft во вторник, 18 января, объявила о приобретении компании Activision Blizzard, известной по играм Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Candy Crush и т.д.

Стоимость сделки составляет 68,7 млрд долларов, сообщается на сайте Microsoft.

Это на треть больше рыночной стоимости Activision Blizzard. Microsoft собирается выкупить компанию, исходя из стоимости 95 долларов за акцию, хотя до сих пор они торговались на уровне около 65 долларов.

Соглашение планируют закрыть в 2023 году фискальном году, который начинается в сентябре. Если оно получит согласование регуляторных органов США, Microsoft станет третьим по величине разработчиком игр в мире после Tencent и Sony, а игры Activision Blizzard войдут в библиотеку Game Pass, работающую по принципу подписки.

Activision Blizzard будет подчиняться Филу Спенсеру как главе Microsoft Gaming, но при этом гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик сохранит свой пост.

В прошлом году Котик попал в громкий скандал из-за токсичной атмосферы в компании. Журналисты выяснили, что он закрывал глаза на постоянные конфликты, проявлял жестокость по отношению к сотрудницам, защищал тех, кто их добивался, и помогал замять уголовные дела по харасменту.

При этом он считается одним из самых лучших менеджеров в игровой индустрии.

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