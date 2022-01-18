DICE пообещала исправить ошибку, которая последние месяцы делает игроков Star Wars Battlefront II бессмертными

DICE пообещала исправить ошибку, которая последние месяцы делает игроков Star Wars Battlefront II бессмертными

Менеджер сообщества DICE Кевин Джонсон (Kevin Johnson) на форуме Reddit прокомментировал распространившуюся за последние месяцы проблему бессмертия игроков в Star Wars Battlefront II.

Источник изображений: Electronic Arts

В октябре 2021 года геймеры начали жаловаться, что персонажи в лобби становятся неуязвимыми. Здоровье не может опуститься ниже единицы, делая героев по сути бессмертными, а игру — бессмысленной.

Сообщается, что в декабре масштаб проблемы стал настолько массовым, что многие геймеры признали Star Wars Battlefront II неиграбельной. Ситуация наблюдается исключительно на ПК.

Как передаёт IGN, комментарии представителей Electronic Arts и DICE по поводу случившегося до недавнего времени сводились к тому, что вопрос расследуется, но дальше этого дело не заходило.

По словам Джонсона, процесс решения проблемы замедлился из-за праздников: «Тем не менее движение в сторону исправления продолжается, ошибка будет устранена, и мы сообщим, когда это произойдёт».

DICE пообещала исправить ошибку, которая последние месяцы делает игроков Star Wars Battlefront II бессмертными

С чем связана возникшая проблема, доподлинно неизвестно. Некоторые пользователи Star Wars Battlefront II говорят, что баг проявился ещё несколько лет назад, но многие винят в сложившейся ситуации хакеров.

Star Wars Battlefront II доступна на PC (Steam, Epic Games Store, Origin), PlayStation 4 и Xbox One. Игра вышла в ноябре 2017 года, а в апреле 2020-го разработчики объявили о прекращении активной поддержки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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