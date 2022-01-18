ПК-версия помогла Monster Hunter Rise достичь 8 млн отгруженных копий

Издатель и разработчик Capcom в свежем пресс-релизе на своём официальном сайте раскрыл обновлённую информацию об успехах на мировом рынке ролевого экшена Monster Hunter Rise.

Источник изображения: Steam (V I R A L)

Как стало известно, суммарные отгрузки и цифровые продажи Monster Hunter Rise превысили 8 млн копий. Новая вершина покорилась игре спустя без малого десять месяцев после первоначального релиза.

Для сравнения: дебютировавшая в начале 2018-го Monster Hunter: World достигла сопоставимого показателя (8,3 млн) заметно быстрее — чуть больше чем за полгода с момента выхода.

Источник изображения: Steam

Напомним, за первые четыре дня с выпуска Monster Hunter Rise разошлась по всему миру в количестве свыше 4 млн экземпляров, за неделю — 5 млн, за месяц — 6 млн, за два месяца — 7 млн, а за полгода — 7,5 млн.

Monster Hunter Rise вышла 26 марта 2021 года на Nintendo Switch, а 12 января 2022-го появилась на PC (Steam). В своём пресс-релизе Capcom отмечает, что ПК-версия поспособствовала достижению игрой 8 млн копий.



