Благотворительный марафон спидраннеров AGDQ 2022 Online завершился новым рекордом

Благотворительный марафон спидраннеров AGDQ 2022 Online завершился новым рекордом

Организаторы благотворительных фестивалей спидраннеров Games Done Quick подвели итоги завершившегося вчера, 16 января, марафона Awesome Games Done Quick (AGDQ) 2022 Online.

Источник изображения: Steam

Как стало известно, за период проведения AGDQ 2022 Online (с 9 по 16 января) зрители сделали некоммерческому фонду Prevent Cancer Foundation более 49 тыс. пожертвований на рекордную сумму — более $3,4 млн.

Предыдущий рекорд по сборам — $3,1 млн — принадлежал Awesome Games Done Quick 2020 и держался на протяжении двух лет. AGDQ 2022 Online также удалось быстрее всех других мероприятий Games Done Quick привлечь первый $1 млн.

Благотворительный марафон спидраннеров AGDQ 2022 Online завершился новым рекордом

Источник изображения: Games Done Quick

За время AGDQ 2022 Online стримеры успели пройти на скорость 149 игр и даже обновить несколько рекордов (в частности, по Kena: Bridge of Spirits). Марафон также включает прохождение вслепую экшена Sekiro: Shadows Die Twice.

Следующий фестиваль Games Done Quick — женский Frost Fatales — пройдёт с 27 февраля по 5 марта. Также ожидается проведение Summer Games Done Quick 2022, но подробностями поделятся позже.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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