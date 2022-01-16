God of War обошла Horizon Zero Dawn по количеству одновременных игроков в Steam

God of War обошла Horizon Zero Dawn по количеству одновременных игроков в Steam

14 января на ПК состоялся релиз God of War на ПК — спустя почти четыре года после релиза на PS4. Игре удалось побить рекорды других бывших эксклюзивов консоли Sony, включая Days Gone и Horizon Zero Dawn. На текущий момент God of War в Steam запустили почти 65 тыс. игроков, и цифра продолжает увеличиваться.

Источник: Steam

По данным SteamDB, на релизе в Horizon Zero Dawn играли 56,5 тыс. человек, а в Days Gone — 27,4 тыс.. ПК-версия God of War также вышла в Epic Games Store, но статистика этого магазина не отслеживается.

God of War обошла Horizon Zero Dawn по количеству одновременных игроков в Steam

Источник: SteamDB

Журналисты и эксперты из Digital Foundry отметили высокое качество порта, которым занимались не только оригинальные разработчики из Santa Monica Studio, но и компания Jetpack Interactive из Ванкувера. Общими усилиями удалось улучшить рендеринг, повысить качество текстур и геометрии, а также внедрить поддержку DLSS и FSR.

Сейчас Santa Monica Studio занята разработкой продолжения под названием God of War Ragnarok, релиз которого ожидается в этом году на PS4 и PS5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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