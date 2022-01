NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.23 WHQL с поддержкой технологии DLDSR, а также новых игр

Компания NVIDIA выпустила пакет графического драйвера GeForce Game Ready 511.23 WHQL. Новая версия добавляет поддержку игры God of War, в которой реализованы функции NVIDIA DLSS для повышения производительности и NVIDIA Reflex для снижения задержки. Кроме того, NVIDIA добавила игровые оптимизации для Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Hitman III, The Anacrusis, GRIT и Monster Hunter Rise.

Источник изображения: Santa Monica Studio

В новой версии драйвера GeForce Game Ready 511.23 WHQL добавлена поддержка технологии NVIDIA DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution). Она отрисовывает изображение игры в более высоком разрешении, с большим количеством деталей, а затем сжимает (масштабирует) его до родного разрешения монитора, обеспечивая тем самым лучшую картинку. Более подробно о DLDSR можно почитать в этой статье.

Источник изображения: NVIDIA

Помимо этого, компания добавила поддержку Windows 11 Dynamic Refresh Rate. Это функция динамического обновления частоты экрана, которая позволяет плавно переключаться между более низкой и высокой частотой обновления в зависимости сценария использования ПК. Windows 11 автоматически определяет рабочие процессы и окружения, и изменяет частоту обновления экрана при переключении с одного приложения на другое.

Добавлена поддержка трёх новых фильтров для NVIDIA Freestyle, которые позволяют улучшить игры с помощью глобального освещения: Screen Space Ray-Traced, Screen Space Ambient Occlusion и Dynamic Depth of Field. Кроме того, реализована поддержка 8 новых игровых мониторов, совместимых с NVIDIA G-Sync: AOC AG275QG3R4B+, AOC Q32G3WG3, AOC AG275QXE, Dell G2723HN, HP OMEN 27i IPS, MSI MPG321UR-QD, Philips 24M1N3200ZA и ViewSonic VX3220-4K-Pro.

Исправленные проблемы:

устранено мерцание / исчезновение текста при использовании 12-битного цвета;

в игре Detroit: Become Human устранены случайные «заикания» и зависания;

исправлена проблема, возникавшая на конфигурациях с несколькими мониторами, когда на экране могло отображаться случайное мерцание чёрного экрана;

исправлена проблема, при которой указатель мыши застревал после включения HDR с панели управления Windows или после переключения G-Sync с панели управления NVIDIA.

Известные проблемы:

в игре Far Cry 6 в Windows 11 наблюдаются геометрические искажения во время теста и в игровом процессе;

если графический процессор NVIDIA Ampere подключён к аудио/видеоресиверу HDMI 2.1, звук может пропадать при воспроизведении Dolby Atmos;

в игре DeathLoop происходит сбой драйвера при игре с включённым Windows HDR;

Sonic & All-Stars Racing Transformed может вылетать на трассах, где игроки едут по воде;

после установки в «Панели управления NVIDIA» типа мультиплексора дисплея на dGPU, настройка не сохраняется при перезагрузке или возобновлении работы из режима S4;

смещение экрана в верхний левый угол при холодной загрузке, когда масштабирование изображения применяется к рабочему столу;

при включённом масштабировании изображения воспроизведение видео искажается или приводит к зависанию системы после выполнения перехода HDR в видеоприложениях DirectX 11 с использованием NVIDIA Image Scaling.

Скачать пакет графического драйвера GeForce Game Ready 511.23 WHQL можно с официального сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience.