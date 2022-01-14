NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.23 WHQL с поддержкой технологии DLDSR, а также новых игр

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.23 WHQL с поддержкой технологии DLDSR, а также новых игр

Компания NVIDIA выпустила пакет графического драйвера GeForce Game Ready 511.23 WHQL. Новая версия добавляет поддержку игры God of War, в которой реализованы функции NVIDIA DLSS для повышения производительности и NVIDIA Reflex для снижения задержки. Кроме того, NVIDIA добавила игровые оптимизации для Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Hitman III, The Anacrusis, GRIT и Monster Hunter Rise.

Источник изображения: Santa Monica Studio

В новой версии драйвера GeForce Game Ready 511.23 WHQL добавлена поддержка технологии NVIDIA DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution). Она отрисовывает изображение игры в более высоком разрешении, с большим количеством деталей, а затем сжимает (масштабирует) его до родного разрешения монитора, обеспечивая тем самым лучшую картинку. Более подробно о DLDSR можно почитать в этой статье.

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.23 WHQL с поддержкой технологии DLDSR, а также новых игр

Источник изображения: NVIDIA

Помимо этого, компания добавила поддержку Windows 11 Dynamic Refresh Rate. Это функция динамического обновления частоты экрана, которая позволяет плавно переключаться между более низкой и высокой частотой обновления в зависимости сценария использования ПК. Windows 11 автоматически определяет рабочие процессы и окружения, и изменяет частоту обновления экрана при переключении с одного приложения на другое.

Добавлена поддержка трёх новых фильтров для NVIDIA Freestyle, которые позволяют улучшить игры с помощью глобального освещения: Screen Space Ray-Traced, Screen Space Ambient Occlusion и Dynamic Depth of Field. Кроме того, реализована поддержка 8 новых игровых мониторов, совместимых с NVIDIA G-Sync: AOC AG275QG3R4B+, AOC Q32G3WG3, AOC AG275QXE, Dell G2723HN, HP OMEN 27i IPS, MSI MPG321UR-QD, Philips 24M1N3200ZA и ViewSonic VX3220-4K-Pro.

Исправленные проблемы:

  • устранено мерцание / исчезновение текста при использовании 12-битного цвета;
  • в игре Detroit: Become Human устранены случайные «заикания» и зависания;
  • исправлена проблема, возникавшая на конфигурациях с несколькими мониторами, когда на экране могло отображаться случайное мерцание чёрного экрана;
  • исправлена проблема, при которой указатель мыши застревал после включения HDR с панели управления Windows или после переключения G-Sync с панели управления NVIDIA.

Известные проблемы:

  • в игре Far Cry 6 в Windows 11 наблюдаются геометрические искажения во время теста и в игровом процессе;
  • если графический процессор NVIDIA Ampere подключён к аудио/видеоресиверу HDMI 2.1, звук может пропадать при воспроизведении Dolby Atmos;
  • в игре DeathLoop происходит сбой драйвера при игре с включённым Windows HDR;
  • Sonic & All-Stars Racing Transformed может вылетать на трассах, где игроки едут по воде;
  • после установки в «Панели управления NVIDIA» типа мультиплексора дисплея на dGPU, настройка не сохраняется при перезагрузке или возобновлении работы из режима S4;
  • смещение экрана в верхний левый угол при холодной загрузке, когда масштабирование изображения применяется к рабочему столу;
  • при включённом масштабировании изображения воспроизведение видео искажается или приводит к зависанию системы после выполнения перехода HDR в видеоприложениях DirectX 11 с использованием NVIDIA Image Scaling.

Скачать пакет графического драйвера GeForce Game Ready 511.23 WHQL можно с официального сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видео: красоты ультраширокого формата в новом трейлере ПК-версии God of WarВидео: красоты ультраширокого формата в новом трейлере ПК-версии God of War
Игровая выставка E3 2022 снова пройдёт в онлайн-формате из-за коронавирусаИгровая выставка E3 2022 снова пройдёт в онлайн-формате из-за коронавируса
F1 2021 уже вдвое обогнала предшественницу по продажам в ВеликобританииF1 2021 уже вдвое обогнала предшественницу по продажам в Великобритании
NVIDIA представила DLDSR — ещё одну технологию для повышения качества картинки в играхNVIDIA представила DLDSR — ещё одну технологию для повышения качества картинки в играх
Ужастик In Nightmare поступит в продажу 29 марта — в том числе для PS5Ужастик In Nightmare поступит в продажу 29 марта — в том числе для PS5
Блок рекламы


Похожие новости
NVIDIA представила DLDSR — ещё одну технологию для повышения качества картинки в играхNVIDIA представила DLDSR — ещё одну технологию для повышения качества картинки в играх
Ведущий нарративный дизайнер Halo Infinite перешёл в Riot GamesВедущий нарративный дизайнер Halo Infinite перешёл в Riot Games
Глубокий геймплей, детальный мир и бесславный конец: Game Informer поделился подробностями отменённой версии Bully 2Глубокий геймплей, детальный мир и бесславный конец: Game Informer поделился подробностями отменённой версии Bully 2
В Epic Games Store стартовала девятая праздничная раздача — в течение 24 часов бесплатно отдают Pathfinder: KingmakerВ Epic Games Store стартовала девятая праздничная раздача — в течение 24 часов бесплатно отдают Pathfinder: Kingmaker
Разработчики Ready or Not опровергли, что окончание сотрудничества с Team17 связано со стрельбой в школеРазработчики Ready or Not опровергли, что окончание сотрудничества с Team17 связано со стрельбой в школе
За четвёртой праздничной раздачей Epic Games Store скрывался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan CarterЗа четвёртой праздничной раздачей Epic Games Store скрывался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan Carter
В библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запускеВ библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запуске
Видео: Страйкер и Рейнджер в новых трейлерах файтинга DNF DuelВидео: Страйкер и Рейнджер в новых трейлерах файтинга DNF Duel
CD Projekt допустила добавление Cyberpunk 2077 в Xbox Game Pass, но не на данном этапа жизненного цикла игрыCD Projekt допустила добавление Cyberpunk 2077 в Xbox Game Pass, но не на данном этапа жизненного цикла игры
60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление
Последние новости
Подгружаем последние новости