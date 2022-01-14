Созерцательное приключение Aquamarine с элементами выживания поступит в продажу на следующей неделе

Издательство Hitcents и разработчики из независимой американской студии Moebial анонсировали точную дату выхода своего созерцательного пошагового приключения Aquamarine.

Источник изображений: Moebial Studios

Как стало известно, Aquamarine поступит в продажу 20 января текущего года для Steam, GOG и itch.io. Игра будет доступна на Windows, macOS, Linux. Работа по портированию на другие платформы уже ведётся.

Период предзаказов для Aquamarine не предусмотрен — проект позволят купить лишь на запуске. Стоимость составит $15. Первые дни после релиза будет действовать скидка.

События Aquamarine разворачиваются на одноимённой покрытой водой планете, куда попадает космическая путешественница The Seeker. В ходе игры героине предстоит добраться до своего разбившегося звездолёта и отыскать дорогу домой.

Протагонистка будет изучать подводные глубины с помощью амфибийной капсулы (её можно улучшать), искать пищу и инструменты, решать экологические головоломки и взаимодействовать с экосистемой.

Aquamarine создаётся под влиянием психоделической научной фантастики 70-х и 80-х годов, а одним из источников вдохновения для команды послужило творчество художника Жана Жиро (Jean Giraud), также известного под псевдонимом Мёбиус.

Разработка Aquamarine началась в 2017 году. За прошедшее с тех пор время Moebial Studios успела организовать две Kickstarter-кампании. Первая (октябрь 2018-го) провалилась, а вот вторая (январь 2020-го) завершилась успешно.



